Окупанти обстріляли Одещину: загинуло подружжя, ворог міг використати касетні боєприпаси

На жаль, під час обстрілу Одещини увечері 14 вересня загинуло двоє людей. Це було подружжя, чиє життя забрала Росія.

Росія вбила двох людей на Одещині 14 вересня

Надвечір ворог здійснив ракетний удар по Одеському району. Загинула подружня пара. Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих…

– написав Олег Кіпер.

У цьому будинку жили люди, але окупанти вирішили, що можуть вершити чужі долі / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Він повідомив, що також постраждала 65-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Потерпілу госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини", – підсумував очільник ОВА.

24 Канал також висловлює глибокі співчуття усім, хто знав загиблих! Росія має відповісти за вбивство!