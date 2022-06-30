Окупанти касетними снарядами знову обстріляли Слов'янськ: поранені 6 людей

Російські загарбники 30 червня вчергове обстріляли Слов'янськ, що у Донецькій області. Ворог застосував касетні боєприпаси.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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За його даними, вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній. Поранення отримали 6 людей. Зауважимо, що російські окупанти обстрілювали Слов'янськ ще й у ніч проти 27 червня. Тоді, на жаль, жертв уникнути не вдалося. Є вбиті та поранені.

Через це очільник громади в черговий раз закликав жителів потурбуватись про власне життя, виїхавши до безпечних регіонів України.

Евакуація триває постійно. Записатись на неї можна за телефонами "гарячої лінії" Слов'янської ВЦА,

– наголосив Вадим Лях.

Окупанти стягують сили до Слов'янська

Російські військові готуються атакувати Слов'янськ, використовуючи ту ж тактику, що й у Маріуполі та Сєвєродонецьку. Загарбники стягують сили, щоб з артилерії бити по місту. Про це 26 чеврня заявив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, на Слов'янському напрямку спостерігається накопичення живої сили, важкої броньованої техніки та артилерії з боку Росії. Кириленко розповів, що росіяни намагаються наблизитися до лінії оборони ЗСУ, щоб обстрілювати Слов'янськ з артилерії.

Однак вже 28 червня фахівці з Американського інституту вивчення війни зазначили, що російські окупанти просунулися ближче до Лисичанська, але не змогли відрізати місто від ліній зв'язку. Також росіяни намагалися наступати на Слов'янськ, але не вдало.

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