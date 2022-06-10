Окупанти обстрілюють Донецьк з його ж околиць та звинувачують Україну

Збройні сили Росії продовжують здійснювати провокації в Донецьку, обстрілюючи окуповане місто. Війська агресора б'ють по Донецьку з його ж околиць та звинувачують у цьому Україну.

Росіяни під час обстрілів використали РСЗВ та міномети

Джерела 24 каналу у розвідці інформують, що 10 червня у Донецьку знову неспокійно. Росіяни вдень обстрілювали місто з мінометів.

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Надвечір збройні сили Росії відкрили вогонь по Донецьку з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Цинічно те, що російські військові б'ють по окупованому Донецьку з агломерації або території самого міста. Мета російських окупантів незмінна – звинуватити в обстрілах Україну.

У такий спосіб загарбники намагаються відвернути увагу місцевого населення від соціальних проблем всередині окупованого Донецька.

Також джерела 24 каналу у розвідці повідомляли, що Росія вирішила здійснювати масовані обстріли окупованих територій Донбасу, щоб місцеве населення через страх відмовилося від бунтів.

При цьому Росія звинувачує в обстрілах Україну, хоча ті ж донеччани не вірять у пропаганду.

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Російські військові обстрілюють Донецьк: що ще відомо

У Центр протидії дезінформації при РНБО нещодавно інформували, що Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за свої обстріли окупованих територіях Донеччини.

З цією метою збройні сили Росії завдали масованого удару по Донецьку. Проте провокація загарбників не мала успіху, оскільки очевидці не повірили в дезінформацію пропагандистів.

Донеччани у соцмережах повідомляли, що снаряди по Донецьку прилітають з територій, які контролюють російські війська.

6 червня російські війська знову обстріляли Донецьк, відкривши вогонь з напрямку Макіївки. Наступну провокацію загарбники почали готувати 7 червня.

Тоді під загрозою буцімто "обстрілів з боку України" так звані місцеві "адміністрації" в Макіївці та Донецьку терміново змусили батьків забирати дітей із садочків, а людей на підприємствах повідпускали додому.

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У Донецьку прогримів вибух

У розвідці 24 каналу розповіли, що ватажка проросійських бойовиків у Донецьку Дениса Пушиліна чекає доля Олександра Захарченка, якого ліквідували у 2017 році. У Кремлі вже почали шукати винних у провальні воєнній кампанії проти України.

На тлі цієї інформації у Донецьку 10 червня пролунав вибух. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вибух стався біля офісу голови так званої "адміністрації" Донецької області Дениса Пушиліна.

Джерела 24 каналу у розвідці припускають, що вибух стався в одній із квартир поруч з адміністрацією.

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