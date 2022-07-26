Активіст підтвердив перекидання російських військ та техніки з Запоріжжя до Херсону

Російські загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ, тому перекидають танки та бронетранспортери від Запоріжжя у напрямку Херсонської області. Цю інформацію підтверджують і місцеві, кажуть, що окупанти всю ніч возили танки через Антонівський міст.

Про це 24 каналу розповів активіст з Херсона Володимир Молчанов. Він запевнив, що інформація про перекидання техніки з Запоріжжя до Херсону підтверджується.

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Зокрема, місцеві бачили перекидання великої кількості техніки через Антонівський міст, який попри ушкодження, досі використовують окупанти.

Вони через нього возили танки протягом ночі 26 липня, місцеві помітили кілька таких караванів. Антонівський міст не відновлювали, він достатньо міцний і навіть з пошкодженнями витримує вагу танків. Вся техніка росіян їздить, об’їжджаючи дірки у мосту,

– пояснив Молчанов.

Активіст зазначив, що дещо з цієї техніки вже навіть було знищено на Херсонщині.

"Чому ЗСУ не продовжують бити по Антонівському мосту, я не знаю. Можливо, ці HIMARS перекинули десь на інший напрямок. Тому ще треба трохи зачекати зі знищенням мостів", – припустив Молчанов

Він додав, що водночас міст через Каховську ГЕС окупантам допомогла “залатати” зрадницька місцева будівельна компанія "Олеся".

На думку активіста, для знищення мостів не варто використовувати ракети з затримкою вибуху. Адже вони пробивають міст і вибухають вже у воді.

Яка ситуація на фронті Херсонщини

Молчанов розповів, що "котла" для росіян у Високопілля на Херсонщині не було, вони про це самі розповіли. Більше того – окупанти підтягнули південніше до цього населеного пункту свою артилерію та завдають проблем для ЗСУ.

Тому зараз не говорять про те, щоб брати Високопілля, мова про те, щоб зберегти там напів оточення та за можливості перерізати всі постачання окупантів. А також очікувати, що окупанти або самі звідти вийдуть, або ослабнуть без боєприпасів і їх вб'ють,

– сказав він.

Активіст зазначив, що на Херсонському напрямку поки без змін, там тривають опозиційні бої. Миколаїв також постійно обстрілюють. Використовують для цього, окрім С-300, ще "Смерчі", які окупанти перевезли з Запорізької області до Херсону.

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