Окупанти перекрили Керченський міст: у Криму лунають потужні вибухи
У тимчасово окупованій Керчі лунають потужні вибухи. Окупанти вже перекрили рух через міст.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Перші вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали близько о 14:10, передає 24 Канал.
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Окупанти перекрили Кримський міст після вибухів
У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що спочатку пролунало 2 потужних вибухи у Керчі. За кілька хвилин – ще два.
Після цього окупанти повідомили, що рух Кримським мостом тимчасово перекрили. У кримських телеграм-каналах окупанти заявили одночасно й нібито про "ракетну небезпеку", й "атаку безпілотників".
Як повідомляють місцеві жителі, після вибухів у небо здійнявся дим у районі Індустріального шосе.
Після вибухів у Керчі здійнявся стовп диму / Фото "Кримський вітер"
Російські пропагандисти традиційно заявили про роботу "пе-ве-о" й повідомляють про буцімто "успішне відбиття атаки". Ясна річ, окупанти стверджують також, що "пошкоджень немає". А ось, чому в Керчі після вибухів з'явився дим, загарбники вирішили не пояснювати.
Вибухи у Криму: останні новини
- Уночі та зранку 20 грудня в тимчасово окупованому Криму у різних містах пролунали вибухи. Зокрема, "бавовна" завітала до Севастополя, Перевального, Євпаторії та Красноперекопська. Як повідомляли у мережі, вибухи лунали поблизу військових об'єктів росіян.
- Тривожна ніч для росіян у тимчасово окупованому Криму була й 15 грудня. Увечері почали лунати потужні вибухи. На ранок російське міноборони заявило про нібито "атаку безпілотників". За словами окупантів, російська "пе-ве-о" нібито збила 32 дрони.
- Українські захисники наближають деокупацію півострова вдалими спецопераціями. Так, 5 грудня СБУ та ГУР успішно уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії – це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники, які уразили об'єкти нафтобази. Відомо, що окупанти на території морського термінала зберігали близько 30 резервуарів з паливом.