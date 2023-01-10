Окупанти переміщують сили та військову техніку з Криму в бік Мелітополя, – Хлань
В Мелітополі знову активно розквітала "бавовна". В ніч з 7 на 8 січня були знищені склади боєприпасів окупантів на території підприємств "Гідромаш" та "Мелітопількомпресор". Внаслідок цього є багато загиблих і поранених.
Також "бавовна" проростає в тилу ворога – на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.
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Пансіонати чекають на мобілізованих
За його словами, великі колони російської військової техніки рухаються залізницею з окупованого Криму через Новоолексіївку в бік Мелітополя.
Мобілізованих військовослужбовців, які проходили навчання на Арабатській Стрілці, зараз масово направляються на Схід – у бік Донецької та Луганської областей. Наразі пансіонати, в яких вони були розташовані, є порожніми і чекають на нових мобілізованих,
– наголосив депутат Херсонської обласної ради.
Він також зазначив, що триває підсилення живої сили та військової техніки окупантів з боку Криму, які знову ж таки рухаються у бік Мелітополя.
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Ворог будує оборонну лінію між Мелітополем і Кримом
Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни будують три оборонні лінії: з Василівки до Мелітополя, з Херсона до Мелітополя та з Бердянська до Мелітополя. А минулого тижня вони почали будівництво оборонної лінії між Мелітополем та Кримом.
Окупанти вже морально погоджуються з тим, що їм доведеться бігти з Мелітополя, і вони вже хочуть окопуватись біля Криму,
– зауважив він.
Також Федоров підкреслив, що росіяни споруджують оборонні лінії безпосередньо в центрі Мелітополя. Бетонними конструкціями "зубами дракона" вони перекривають внутрішні квартали міста.
"Окупанти не дають можливості проїхати машинам "швидкої допомоги", техніці МНС і таке інше. Тим самим вони наражають на небезпеку мешканців міста", – зазначив мер Мелітополя.
Ситуація в Мелітополі: останні новини
- Росіяни визначили окуповане місто Мелітополь, як логістичну та адміністративну базу Півдня України. На сьогодні важко визначити точну кількість військ в місті та околицях.
- Першу ніч Нового року російські загарбники в Мелітопольському районі зустріли гучними вибухами. Проте на ранок після неспокійного сну окупанти "відривалися" на цивільних.
- Українські захисники потужно нищать російських загарбників. Через це у тимчасово окупованому Мелітополі помітили фуру з ліквідованими солдатами.