Окупанти під час навчань обстріляли Іллірію: постраждали люди та давня церква

Російські найманці 16 вересня проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. Під час навчань окупанти обстріляли село Іллірія, що на Луганщині.

Бойовики продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах тимчасово окупованих територій Донбасу, зокрема зі стрільбами з важкого озброєння. Дії окупантів у результаті призводять до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

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Російські найманці знову обстріляли село

Черговий інцидент трапився 16 вересня – під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами війська окупанта обстріляли Іллірію в Лутугинському районі Луганської області.

Внаслідок обстрілу пошкоджені

будівля храму Олександра Невського, зведеного ще в 19-му столітті,

продовольчий магазин,

будинок культури.

Та найважливіше – є постраждалі серед цивільного населення.

Реакція Міноборони

У розвідці міністерства наголосили, що командування військ окупанта намагається приховати обставини та причини обстрілу.

Там також припустили, що, ймовірно, бойовики спробують перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.

Окупанти 16 вересня обстріляли Щастя. Під час атаки ворога поранення отримав Олександр Дунець. Його прооперували, життю чоловіка нічого не загрожує.

Текст повідомлення ГУР Міноборони:

Головне управління розвідки України інформує

РОВ продовжують інтенсивні заходи підготовки на полігонах ТОТ ДЛО, у тому числі зі стрільбами з важкого озброєння, що призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами 2 АК (Луганськ) оперативного угруповання РОВ окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі ТОТ в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

Командування РОВ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об'єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів.