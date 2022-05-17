Окупанти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на Херсонщині

Росіяни вирішили, що вони втомилися у війні проти мирного населення України та вирішили влаштувати собі "відпочинок". Оскільки рашисти не знають, що таке "заплатити за послугу", вони керуються лише автоматами.

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російські окупанти на Херсонщині вирішили влаштувати собі туристичний сезон. Рашисти вирішили скористатися останньою у їхньому житті нагодою відпочити на морі за межами Росії.

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"Курорт" для російських окупантів

Стало відомо, що бази відпочинку та санаторії в тимчасово окупованому Криму переповнені пораненими російськими окупантами, яким дивом вдалося вижити після зустрічі з українськими героями. Через це рашисти, які досі перебувають в Україні, зокрема на Херсонщині, вирішили влаштувати собі "відпочинок" тут.

Рашисти силою змушують підприємців відкривати бази відпочинку, кав’ярні і магазини. Також вони погрозами вимагають створити "безпечні та комфортні" умови для росіян.

Одним з основних місць відпочинку рашистів стала Арабатська Стрілка, яка межує з Кримом. Ворог використовує її як базу нападу на Україну, тому насолодитися спокоєм тут рашисти не зможуть, адже постійно чутимуть гул винищувачів, гелікоптерів та ракет.

Також стало відомо про те, що екологічна ситуація в акваторії Азовського моря різко погіршується. Тривогу викликає й те, що рашисти зовсім не збираються реагувати на ситуацію.

Окуповані території: останні події

У Мелітополі партизани продовжують активний спротив та знищення російських окупантів. Стало відомо, що підпільному опору вдалося знищити двох росіян високого рангу, самі ж окупанти намагаються замовчувати цю історію.

Російські окупанти вкрали багато зерна зі сховищ українських фермерів. Рашисти вже навіть почали торгувати краденим. Також новини про продовольчу кризу через війну Росії проти України почали лунати все гучніше. ООН навіть просить послабити деякі санкції проти Росії, щоб окупанти розблокували наші порти та дали можливість експортувати зерно.

Ворог хоче завезти в окуповані міста іноземних журналістів та повідомити, що усі звірства вчинили ЗСУ. Україна повідомила усім про провокацію та просить не брати участі у злочинах росіян.

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