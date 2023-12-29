У Росії скиглять, що ЗСУ "за 35 секунд" знищили цілу колону окупантів під Синьківкою: відео

Напередодні у мережі опублікували відео, на якому видно, як російські окупанти у спробах атакувати Синьківку Харківської області втрачають техніку та особовий склад. Російські військкори бідкаються, що це трапилось "за 35 секунд".

Попри шалені втрати, російські окупанти продовжують спроби атак на Куп'янському напрямку. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни втратили до 10 одиниць техніки та десятки солдатів.

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Що відомо про втрати окупантів під Синьківкою

Ранковий штурм (28 грудня – 24 Канал) російськими окупантами населеного пункту Синьківка,

– написав Сирський, опублікувавши відповідне відео.

За його даними, в результаті атаки ворог втратив:

1 танк;

3 бойові машини піхоти;

30 окупантів.

Окрім того, ще 1 танк пошкоджено та 10 ворогів зазнали поранень.

Відомо, що такого результату досягли спільною роботою 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

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Як "палає" в окупантів

У росіян почалась істерика через атаку на їхній особовий склад та техніку під Синьківкою. Зокрема, один з російських пропагандистів поскаржився, що наші військові впоралися "за 35 секунд". Зокрема, вони знищили 4 бронемашини, а точніше – два танки (один із тралом) і дві бойові машини піхоти росіян.

"Чесно кажучи, вже зовсім незрозуміло, що там відбувається", – заявив пропагандист.

Та згодом він допис відредагував та повідомив додаткову інформацію, що, мовляв, невідомо, чи у районі Синьківки закріпилися ЗСУ, проте там вони взяли в полон декілька російських окупантів.

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