Окупанти підірвали власний потяг на залізничній станції "Каланчак"

Російські окупанти влаштували димову завісу, й самі тим часом підірвали свій же потяг на залізничній станції "Каланчак", що на Херсонщині.

Це трапилось 1 серпня. Про цей випадок повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Також нещодавно мер Мелітополя підтвердив іще один "інцидент" окупантів – їхній бронепотяг зійшов з рейок.

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Ймовірно, невдало розвантажили техніку

Так, 31 липня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для росіян.

Вже о 8 годині ранку наступного дня росіяни розпочали його розвантажувати. Вочевидь, щоб замаскувати цей процес і сховатись від потужних ударів HIMARS, загарбники зробили "димову завісу".

Лише за кілька годин, приблизно об 11:20, там пролунав вибух, а російські армійці почали розбігатись у паніці.

Піротехніки-невдахи

У розвідці зазначили, що точно визначити природу вибуху не вдалось через щільний дим. Втім, одразу після цього ешелон без жодного попередження почав рухатись у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Припускають, що ймовірно вибух стався внаслідок необережного поводження з боєприпасами під час розвантаження. Або ж "друга армія світу" не уміє добре поводитись з піротехнікою й навіть димову завісу не може зробити як слід.

ЗСУ знищили 40 вагонів росіян

Наші військові також допомагають окупантам позбутися їхнього мотлоху. Так, у ніч із 29 на 30 липня високоточним ударом HIMARS ЗСУ знищили залізничний ешелон кількома десятками вагонів, який прибув із Криму на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.

Попередньо, ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

У розвідці додали, що внаслідок потужного удару загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу.

компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу. Зараз інформацію перевіряють. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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