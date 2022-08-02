Окупанти підірвали власний потяг на залізничній станції "Каланчак"
Джерело:ГУР
Російські окупанти влаштували димову завісу, й самі тим часом підірвали свій же потяг на залізничній станції "Каланчак", що на Херсонщині.
Це трапилось 1 серпня. Про цей випадок повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Також нещодавно мер Мелітополя підтвердив іще один "інцидент" окупантів – їхній бронепотяг зійшов з рейок.
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Ймовірно, невдало розвантажили техніку
Так, 31 липня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для росіян.
Вже о 8 годині ранку наступного дня росіяни розпочали його розвантажувати. Вочевидь, щоб замаскувати цей процес і сховатись від потужних ударів HIMARS, загарбники зробили "димову завісу".
Лише за кілька годин, приблизно об 11:20, там пролунав вибух, а російські армійці почали розбігатись у паніці.
Піротехніки-невдахи
У розвідці зазначили, що точно визначити природу вибуху не вдалось через щільний дим. Втім, одразу після цього ешелон без жодного попередження почав рухатись у напрямку тимчасово окупованого Криму.
Припускають, що ймовірно вибух стався внаслідок необережного поводження з боєприпасами під час розвантаження. Або ж "друга армія світу" не уміє добре поводитись з піротехнікою й навіть димову завісу не може зробити як слід.
ЗСУ знищили 40 вагонів росіян
- Наші військові також допомагають окупантам позбутися їхнього мотлоху. Так, у ніч із 29 на 30 липня високоточним ударом HIMARS ЗСУ знищили залізничний ешелон кількома десятками вагонів, який прибув із Криму на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.
- Попередньо, ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.
- У розвідці додали, що внаслідок потужного удару загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу.
- Зараз інформацію перевіряють. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
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