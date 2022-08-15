Після вибухів у Криму: частота вильотів російських винищувачів із "Бельбека" зросла

Аеродром в окупованій Новофедорівці, схоже, геть не вцілів після вибухів, які сталися 9 серпня. Про це може свідчити те, що окупанти почали частіше використовувати аеродром "Бельбек".

У Новофедорівці було знищено близько десятка літаків росії

Повідомляється, що після вибухів в Новофедорівці значно зросла частота польотів російських винищувачів з окупованого аеропорту "Бельбек", що біля Севастополя.

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Зауважимо, що в Повітряних силах України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків росії.

Що відомо про вибухи в Новофедорівці

Інформація про потужні вибухи на авіабазі російських окупантів у Криму з'явилася вдень 9 серпня. Вибухи сталися на аеродромі "Саки", звідки злітали російські винищувачі та бомбардувальники, які атакували Україну.

Україна офіційно не визнавала причетність до вибухів в окупованому Криму. Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що на аеродромі здетонував склад артилерійських боєприпасів.

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За різними даними, на аеродромі було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіації. У розвідці США заявили, що російські війська втратили кілька типів літаків. Кількість не називають, однак відомо про втрати винищувачів, винищувачів-бомбардувальників та літаків-розвідників.

У Forbes підрахували, що перед вибухами на аеродромі загалом перебувало російської авіатехніки вартістю близько 650 – 850 мільйонів доларів.

Згідно з дослідженнями CNN, інцидент на аеродромі "Саки" може бути найбільшою втратою військової авіації росії за один день з часів Другої світової війни.

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