Окупанти обіцяли до травневих свят цілодобову воду в Криму: промовисте відео

Окупанти у Криму вирішили потішити мешканців окупованого півострову та скасували графіки подачі води. Щоправда, якість цієї води викликає дуже багато питань.

У "подарунок" від окупантів мешканці Сімферополя отримали іржаву воду з кранів. Відеодоказ оприлюднили на сторінці у твітері.

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Зараз у Криму воду подають цілодобово, хоча ще донедавна це робили кілька разів на день і лише за певним графіком. До прикладу, з 24 квітня у Сімферополі припинили подавати гарячу воду, а холодна була лише з 6:00 до 00:00 щодоби. Натомість в Ялті був інший графік водопостачання: від 6:00 до 9:00 та від 18:00 до 21:00.

Тепер же вода стала доступною цілодобово. Це пов'язано не лише із травневими святами, але й з початком курортного сезону. Цікаво, що раніше окупанти заявляли, що води на півострові не вистачить на курортний сезон.

До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.

Вода у Сімферополі: дивіться відео

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