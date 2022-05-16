Окупанти поповнюють втрати, щоб відновити наступ на Слов’янському напрямку

Триває 82 доба повномасштабного російського вторгнення на українську територію. За актуальними даними, ворог планує відновити на наступ на Слов'янському напрямку.

Ворог поповнює втрати, щоб відновити наступ

Для цього російським окупантам необхідно поповнити втрати. Наразі вони здійснюють доукомплектування силами підрозділів зі складу 20-ої загальновійськової армії.

Зверніть увагу Росіяни готують підрозділи біля Ізюму до наступу: хочуть стримати ЗСУ від виходу на кордон

Так само ворог намагається посилити угрупування своїх військ для наступу в напрямку населеного пункту Лиман, адже наразі окупанти не мають там успіху за результатами бойових дій. Також на Лиманському напрямку наступальні дії росіяни проводили й в районі населеного пункту Шандриголове.

Окрім того, на Донецькому напрямку вороги здійснювали вогневе ураження підрозділів військ ЗСУ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Сєвєродонецькому напрямку ворожі військові вели бої в районі селища міського типу Борівське, однак зазнали там втрат.

Ситуація на Донеччині: останні новини

Вранці 16 травня російські окупанти розбомбили школу у Дружківці. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, однак, на щастя, постраждалих немає.

Ворог продовжує гатити по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами. Загалом за попередню добу, 15 травня, окупанти обстріляли 10 населених пунктів – Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Поліції відомо про 6 загиблих та 12 поранених. Окрім того, обстріли завдали руйнувань 36 цивільним об'єктам.

В українському Генштабі кажуть, що росіяни обстрілюють Донеччину з усієї наявної зброї та авіації, аби виснажити особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди підрозділів наших військ.

Разом з тим, у розвідці Великої Британії кажуть, що наразі наступ Росії на Донеччині втратив темп та відстав від запланованого графіка. За їхніми даними, ворогу не вдалося досягти там істотних територіальних успіхів, а от його військо сильно виснажилося.

Варто уваги – у Донецьку та Луганську починаються протести родичів "мобілізованих"