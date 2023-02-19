Росіяни поширили фейк про пожежу в харківському військкоматі: насправді палало в Москві

Російські окупанти поширили фейкове відео, на якому видно пожежу. Окупанти сказали, що нібито горить військкомат у Харкові, хоч насправді спалахнуло в Москві.

Причому це відео з пожежі у Росії ще у 2014 році. Варто зауважити, що на деревах у той час було листя, якого немає у лютому в Харкові.

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Окупанти знову забрехались у своїх "новинах"

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, що пропагандистські ЗМІ публікують відео нібито "пожежі в будівлі військкомату в Харкові". Загоряння, за словами російських пропагандистів, трапилось "у розпал вбивчої мобілізації".

Та насправді на відео – пожежа, яка сталася ще у 2014 році на будівельній споруді в Москві. Відеоролик можна знайти на сайті стокових фотографій та відео Shutterstock, воно – загальнодоступне,

– розповіли у SPRAVDI.



Насправді відео є на Shutterstock / Скриншот 24 каналу

Відомо, що Shutterstock – це комерційна платформа візуальних матеріалів. В описі до відео мовиться, що це пожежа на московському будівництві в ніч на 20 травня 2014 року.

Окрім того, це відео є на різних платформах та датоване також травнем 2014 року. На довших уривках видно навіть зелену траву на землі.

Відео датоване ще 2014 роком та зняте у Москві / Скриншоти 24 Каналу

Фейки росіян: коротко