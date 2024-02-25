Ворог не жаліє резерви, – у ЗСУ назвали 3 пріоритетні напрямки, де росіяни посилили угруповання

Російські загарбники посилили свої угруповання одразу на трьох напрямках. Ці ділянки фронту є для ворога пріоритетними.

Про це заявив очільник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ. В ефірі телемарафону Олег Калашніков розповів, де саме окупанти посилили угруповання, передає 24 Канал.

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Де росіяни посилили свої угруповання

Очільник пресслужби зазначив, що російські загарбники посилили угруповання на місто Часів Яр Донецької області.

Він (ворог, – 24 Канал) посилив угрупування саме на Часів Яр, можна сказати, що тут відбулося деяке вливання у нього підрозділами. Також там, де напрямок Лисівка – Андріївка, два піхотних полки територіальних військ могли спостерігати, – нещодавно він туди направив,

– сказав Калашніков.

Також він додав, що на Іванівське агресор знову залучив 102 мотострілецький полк та 150 мотострілецьку дивізію.

"Тобто оці саме три напрямки для нього є пріоритетними. І тут він не жалкує резерви, які у нього є. І він сюди направляє. Деякі підрозділи з Авдіївського напрямку також направлені сюди для ведення бойових штурмових дій", – підкреслив представник 26 артилерійської бригади ЗСУ.

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