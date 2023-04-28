Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Умані

Вночі 28 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Окупанти обстріляли нашу державу ракетами. Агресор поцілив у багатоповерхівку в Умані.

Влучання у житловий будинок вже підтвердила начальник сектору комунікації Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про ракетний обстріл Умані

Російські військові вночі вдарили по дев'ятиповерхівці. У ЗМІ повідомляють, що на місці працюють рятувальники та медики.

Ворожа ракета потрапила в житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

– зазначила Зоя Вовк.

Зауважимо, що у мережі вже оприлюднили відео з місця влучання. На кадрах зруйнована багатоповерхівка, люди та пожежа.

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Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Умані: дивіться відео

В Умані два влучання ракет

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в Умані сталися два влучання російських ракет. Зокрема, ворог поцілив у складські будівлі. Наслідки обстрілу з'ясовують. На місці працюють усі необхідні служби.

Повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті.