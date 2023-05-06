Чи дійсно окупанти повністю зупинили роботу Запорізької АЕС: офіційна заява Енергоатома
Джерело:Енергоатом
Російські окупанти заявили, що "зупинили всі енергоблоки" на Запорізькій атомній електростанції. Однак, в НАЕК "Енергоатом" спростували цю інформацію.
В "Енергоатомі" заявили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає.
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Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб,
– йдеться у повідомленні.
Водночас в Енергоатомі наголосили, що 5 енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.
"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", – додали в компанії.
Там закликали довіряти лише офіційній інформації та не читати пропагандистські ресурси.
Що цьому передувало
- Раніше в інфопросторі поширили інформацію, що окупанти на Запорізькій атомній електростанції "зупинили всі енергоблоки".
- Припускали, що російські військові могли готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області, щоб звинуватити Збройні сили України.