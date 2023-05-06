Чи дійсно окупанти повністю зупинили роботу Запорізької АЕС: офіційна заява Енергоатома

Російські окупанти заявили, що "зупинили всі енергоблоки" на Запорізькій атомній електростанції. Однак, в НАЕК "Енергоатом" спростували цю інформацію.

В "Енергоатомі" заявили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає.

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Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб,

– йдеться у повідомленні.

Водночас в Енергоатомі наголосили, що 5 енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", – додали в компанії.

Там закликали довіряти лише офіційній інформації та не читати пропагандистські ресурси.

Що цьому передувало

Раніше в інфопросторі поширили інформацію, що окупанти на Запорізькій атомній електростанції "зупинили всі енергоблоки".

Припускали, що російські військові могли готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області, щоб звинуватити Збройні сили України.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. "Енергоатом" заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Росія влаштовувала обстріли станції та розмістили на її території зброю та військову техніку, що становить значну небезпеку.