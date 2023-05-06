Чи дійсно окупанти повністю зупинили роботу Запорізької АЕС: офіційна заява Енергоатома

6 травня 2023, 15:46
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Джерело:

Енергоатом

Російські окупанти заявили, що "зупинили всі енергоблоки" на Запорізькій атомній електростанції. Однак, в НАЕК "Енергоатом" спростували цю інформацію.

В "Енергоатомі" заявили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції немає.

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Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб,
– йдеться у повідомленні.

Водночас в Енергоатомі наголосили, що 5 енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", – додали в компанії.

Там закликали довіряти лише офіційній інформації та не читати пропагандистські ресурси. 

Що цьому передувало

  • Раніше в інфопросторі поширили інформацію, що окупанти на Запорізькій атомній електростанції "зупинили всі енергоблоки".
  • Припускали, що російські військові могли готувати провокації на окупованих територіях Запорізької області, щоб звинуватити Збройні сили України.

Довідка. Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. "Енергоатом" заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Росія влаштовувала обстріли станції та розмістили на її території зброю та військову техніку, що становить значну небезпеку.

 

Автор: Анастасія Лукашевська