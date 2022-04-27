Окупанти прагнуть захопити два населені пункти біля Ізюма на Харківщині

27 квітня 2022 , 20:42
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Джерело:

Укрінформ

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів по Харкову та обстрілювати місто з артилерії.

За його словами, на Ізюмському напрямку російські підрозділи проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. 

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Олександр Мотузяник зазначив, що агресор прагне встановити повний контроль над населеним пунктом Велика Комишуваха, що у 20 кілометрах на південний захід від міста Ізюм. А також захопити селище Курулька – 20 кілометрів на південь від Ізюма.

Крім того, росіяни продовжують нарощувати угрупування ракетних військ у Бєлгородській області Росії.

Що відбувається на Ізюмському напрямку

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Автор: Марія Лелека