Окупанти прагнуть захопити два населені пункти біля Ізюма на Харківщині

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів по Харкову та обстрілювати місто з артилерії.

За його словами, на Ізюмському напрямку російські підрозділи проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.

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Олександр Мотузяник зазначив, що агресор прагне встановити повний контроль над населеним пунктом Велика Комишуваха, що у 20 кілометрах на південний захід від міста Ізюм. А також захопити селище Курулька – 20 кілометрів на південь від Ізюма.

Крім того, росіяни продовжують нарощувати угрупування ракетних військ у Бєлгородській області Росії.

Що відбувається на Ізюмському напрямку

Російські війська хочуть вийти на міста – Слов'янськ та Краматорськ. На них вони йдуть з півночі – зі сторони Ізюма. На півдні від цього міста тривають запеклі бої.

Також вони наступають на Барвінкове, щоб розвідати позиції ЗСУ. Для цього російські війська застосовують БПЛА.

На тимчасово окупованих районах Харківщини російські загарбники намагаються запровадити рублі та почати роботу свого мобільного оператора.

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