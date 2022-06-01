Окупанти примушують маріупольців до принизливих робіт навіть за воду, – мер

Ситуація в Маріуполі була та залишається дуже складною. В місті ворожі окупаційні війська, а також ОПЗЖ, які проголосили себе владою, – тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.

Відповідну інформацію у спільному телемарафоні озвучив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає 24 канал.

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Він зазначив, що раніше окупанти вбивали людей градами та артилерією. Російські війська з керуванням ОПЗЖ вбили у Маріуполі понад 20 тисяч населення. Сьогодні вони готуються робити це й далі, але вже своєю бездіяльністю.

Вадим Бойченко зазначив, що підвищується температура, але у місті нема питної води. Крім того, окупанти збільшують стихійні поховання.

Підвищена температура та ливневі дощі – формують загрозу інфекційних захворювань в місті. Тобто будуть спалахи дизентерії та холери. Це може вбити ще тисячі маріупольців,

– повідомив Вадим Бойченко.

За його словами, окупанти десь щось розуміють й вже залучи МЧС так званої ДНР для того, щоб вони розвозили воду. Проте люди повідомляють, що знущання продовжуються, адже цю питну воду просто так не видають.

"Окупанти вимагають, аби маріупольці пішли працювати, розбирати завали, збирати та допомогати ховати тіла. тобто маріупольці сьогодні працюють за воду", – оголосив Вадим Бойченко.

Крім того, він додав, що з квітня люди в Маріуполі не мають доступу до їжі та не мають питної води.

Яка ситуація в Маріуполі: останні новини

Тимчасово окупований Маріуполь переходить у нову фазу екологічної катастрофи, погіршується й гуманітарна ситуація. Усе це – наслідки російської агресії. На жаль, з кожним днем стає все гірше. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Цинізм росіян не знає меж. Спочатку вони руйнують вщент Маріуполь, а тепер намагаються продемонструвати, що планують його відбудовувати. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав навіть документ, у якому йдеться про те, що окупанти планують задля "відбудови" зносити будинки у місті. Ті самі, які їхніми ж руками знищені.

Російська окупаційна влада проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі. У знищеному місті цинічні загарбники розпочали прийом документів для отримання російського паспорта.

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