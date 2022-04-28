Окупанти примушують місцевих розбирати завали Драмтеатру в Маріуполі

Російські окупанти примушують мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру, який розбомбила Росія. Роботу маріупольців контролюють військові з країни-агресорки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що псевдоофіційні особи окупованої Донецької області беруть участь лише у вивозі тіл загиблих.

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Примушують цивільних до робіт

"Продовжуються розбори завалів Драматичного театру. Зараз окупанти вдались до примусу місцевих на проведення робіт", – зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

У ніч на 28 квітня рашисти здійснили 50 авіаударів по Маріуполю. Крім того, ворог не припиняє обстрілювати місто з усієї можливої зброї.

Через антисанітарію маріупольцям загрожують небезпечні хвороби. Місто вже 2 місяці перебуває у блокаді, а температура повітря вже сягає +20 градусів.

Представниця ООН Оснат Лубрані відправляється до Запоріжжя. Вона має підготувати евакуацію людей із Маріуполя.

Російські військові-мародери викрали понад 2 тисячі унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Окупанти вивезли їх у Донецьк.

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