Окупанти примушують місцевих розбирати завали Драмтеатру в Маріуполі

28 квітня 2022 , 15:13
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Джерело:

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Російські окупанти примушують мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру, який розбомбила Росія. Роботу маріупольців контролюють військові з країни-агресорки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що псевдоофіційні особи окупованої Донецької області беруть участь лише у вивозі тіл загиблих.

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Примушують цивільних до робіт

"Продовжуються розбори завалів Драматичного театру. Зараз окупанти вдались до примусу місцевих на проведення робіт", – зазначив Андрющенко.

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Автор: Олена Данилів