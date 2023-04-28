Здалеку яскраво, а всередині – порожнеча: як окупанти "відбудовують" житло у Маріуполі

Росіяни не залишили живого місця у Маріуполі. Утім, у кращих традиціях своєї пропаганди намагаються показати як місто відновлюється. Окупанти начебто добудовують нові будинки, які радше схоже на бетонні курники і за якістю далеко за економ з показником мінус.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також він наголосив, що роботи зі знесення зруйнованих будівель перенесені і це позитивна новина.

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Не демонтують, а вже фарбують

Петро Андрющенко пояснив, що ті будинки, які були під знесення, їх перенесли на ремонт і окупанти почали їх просто фарбувати.

Фарбують бридкою жовтою побілкою, як колись це робили до травневих свят. Здалеку виглядає яскраво, а всередині – порожнеча,

– сказав він.

Також радник мера зазначив, що історичну частину міста ворог поки залишив у спокої. Росіяни припинили зносити будинки. В місті залишилася одна російська компанія, яка цим займалася.

"Це добре – більше історичних артефактів залишиться до деокупації", – відзначив Андрющенко.

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