Шукають воду: окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі

Російські окупанти шукають прісну воду для Криму під дном Азовського моря. Вони заявили, що 21 травня вже почали бурити перші свердловини, щоб дослідити запаси прісної води під Азовом.

Так званий "віце-прем'єр" окупованого Криму Євген Кабанов розповів про початок робіт з пошуку прісної води. Проте окупанти ще не знають, чи є під Азовським морем питна вода.

Читайте також Кримчани налаштовані проти Росії: на півострові шкодують про підтримку окупації

Окупанти почали роботи в морі

Екіпаж російського науково-дослідного судна почав бурити дно Азовського моря, щоб дослідити, чи є там прісна вода.

Кабанов заявив, що наявність води підтверджено даними геологорозвідки, але до 1 липня вчені повідомлять про результати досліджень. Тому говорити про потенційні запаси і якість води поки передчасно.

До речі, на початку травня країна-агресор анонсувала, що вже з липня почне видобувати воду з-під Азову. Нібито раніше вони вже бурили свердловини на косі й знайшли там воду. Однак технічну, а не питну.

Коротко про ситуацію з водою в окупованому Криму

До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Та з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.