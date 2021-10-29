Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу Джелялу
29 жовтня 2021 , 04:12Читать новость на русском
Джерело:"Крим.Реалії"
"Суд" російських окупантів Криму продовжив арешт Наріману Джелялу до 23 січня. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу перебуває там у СІЗО.
Росіяни вирішили звинуватити його у вчинення диверсії на півострові. Тепер Джелялу загрожує ув'язнення до 15 років.
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Джеляла й далі триматимуть у СІЗО
Затриманому у Криму на початку вересня 2021 року кримськотатарському активісту Наріману Джелялу продовжили термін перебування у СІЗО – до 23 січня 2022 року".
Про це рішення підконтрольного окупантам "суду" розповів журналістам адвокат Микола Полозов. Причому:
- Засідання відбувалося у закритому режимі нібито через "загрозу безпеці учасників процесу".
- Та й самого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла на "суд" не привезли. Кажуть, його досі тримають на експертизі у психіатричній лікарні.
Адвокат зазначив також, що постанову оскаржать.
Нарімана Джеляла звинувачують у диверсії
- Мовиться про так звану справу про "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне – там стався вибух.
- Через це на початку вересня у Криму окупанти затримали 5 людей, серед яких і Джеляла.
- Усіх їх кинули в СІЗО. Наріман Джелял заперечує будь-які звинувачення у свій бік.