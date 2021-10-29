Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу Джелялу

"Суд" російських окупантів Криму продовжив арешт Наріману Джелялу до 23 січня. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу перебуває там у СІЗО.

Росіяни вирішили звинуватити його у вчинення диверсії на півострові. Тепер Джелялу загрожує ув'язнення до 15 років.

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Джеляла й далі триматимуть у СІЗО

Затриманому у Криму на початку вересня 2021 року кримськотатарському активісту Наріману Джелялу продовжили термін перебування у СІЗО – до 23 січня 2022 року".

Про це рішення підконтрольного окупантам "суду" розповів журналістам адвокат Микола Полозов. Причому:

Засідання відбувалося у закритому режимі нібито через "загрозу безпеці учасників процесу".

Та й самого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла на "суд" не привезли. Кажуть, його досі тримають на експертизі у психіатричній лікарні.

Адвокат зазначив також, що постанову оскаржать.

Нарімана Джеляла звинувачують у диверсії