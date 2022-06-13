Окупанти продовжують застосовувати в Україні заборонене озброєння та розстрілювати цивільних

Росія веде цинічну, криваву та підступну війну проти України, вбиваючи мирне населення. При цьому війська агресора надалі застосовують зброю, яка заборонена.

Росіяни далі використовують фосфорні бомби на Сході

Про цинічні обстріли окупантів свідчить чергова перехоплена розмова СБУ, в якій російський солдат спілкується зі своєю мамою. Розмова окупанта підтвердила, що росіяни далі використовують фосфорні бомби на Сході.

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Фосфором палять. З нашого боку в хо*лячу сторону полетів фосфор,

– розповів окупант своїй матері.

Загарбник зізнався, що російські військові отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

"Буде з машини друшляк", – цинічно зазначив росіянин. Його матір у відповідь почала зітхати, але її не насторожило те, що син вбиває мирних людей і вона сказала "недоля".

Перехоплена розмова окупанта – відео

Росія застосовує фосфорні бомби у війні проти України

Збройні сили Росії використовують ряд озброєнь, які заборонені міжнародними нормами. Нещодавно ворог застосував фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки, що у Харківській області.

У травні повідомлялося, що російські окупанти застосували запалювальні або фосфорні бомби проти захисників Маріуполя. Окупаційна влада наголошувала, що використала запалювальні бомби.

Також у квітні армія агресора атакувала фосфорними бомбами село Новояковлівка на Запоріжжі. Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, а поранених та загиблих немає.

Голова Донецької Павло Кириленко інформував, що у квітні Росія використала фосфорні бомби на Донеччині. Кириленко повідомляв, що окупанти застосовували фосфорні бомби вздовж лінії розмежування – Авдіївка, Мар'янка, Красногорівка.

Окрім того, ці бомби, за словами глави Донецької ОВА, застосовувались точково в Луганській області. Цю інформацію підтверджував голова Луганської ообласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він розповідав, що коли фосфорні снаряди розірвалися в Лисичанську, то люди, які дивилися на це, ледь не осліпли. Росія почала використовувати фосфорні снаряди на Луганщині ще на початку березня.

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