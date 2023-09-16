Окупанти ракетою влучили в автівку в Харківській області: загинули чоловік і жінка
Джерело:Олег Синєгубов
Російські загарбники 16 вересня обстріляли село Стрілеча у Харківській області. Зокрема, окупанти завдали удару по автомобілю, де в той час перебували чоловік і жінка.
Від отриманих травм вони загинули на місті. Ще один 73-річний чоловік, що перебував поруч, отримав поранення.
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Росіяни завдали ракетного удару по автівці в Харківській області
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти поблизу села Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю.
Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований,
– сказав він.
Крім того, за словами Синєгубова, росіяни обстріляли й село Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік 23 років, а також пошкоджено автомобіль.
Російська армія обстріляла Харківську область / Фото Олега Синєгубова й Харківської обласної прокуратури
Зрештою у Харківській обласній прокуратурі заявили, що вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Там також додали, що село Петропавлівку росіяни, ймовірно, обстріляли з артилерії, а приблизно об 11 годині ворог також обстріляв селище Козача Лопань, пошкодивши житлові будинки та кіоски.
Росіяни вперше за довгий час обстріляли Харків
- У Харкові 16 вересня вперше за майже 1,5 місяця пролунали потужні вибухи. Після цього в місті з'явився чорний стовп диму.
- Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни обстріляли Харків ракетами С-300. Наразі відомо про 5 постраждалих, які перебували у Холодноярському районі міста.
- Про атаку висловився й мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що росіяни влучили у промзону міста, а постраждалі, це люди, що працювали на одному з підприємств.
- Під час тривоги у Харкові так бідкалися про вибухи й жителі Бєлгородської області. Зокрема, вони казали, що "було гучно", а в небі з'явилися білі смужки диму.