Окупанти ракетою влучили в автівку в Харківській області: загинули чоловік і жінка

Російські загарбники 16 вересня обстріляли село Стрілеча у Харківській області. Зокрема, окупанти завдали удару по автомобілю, де в той час перебували чоловік і жінка.

Від отриманих травм вони загинули на місті. Ще один 73-річний чоловік, що перебував поруч, отримав поранення.

Дивіться також Є декілька небезпек: Світан пояснив, що задумали росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку

Росіяни завдали ракетного удару по автівці в Харківській області

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти поблизу села Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю.

Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований,

– сказав він.

Крім того, за словами Синєгубова, росіяни обстріляли й село Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік 23 років, а також пошкоджено автомобіль.

Російська армія обстріляла Харківську область / Фото Олега Синєгубова й Харківської обласної прокуратури

Зрештою у Харківській обласній прокуратурі заявили, що вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Там також додали, що село Петропавлівку росіяни, ймовірно, обстріляли з артилерії, а приблизно об 11 годині ворог також обстріляв селище Козача Лопань, пошкодивши житлові будинки та кіоски.

Росіяни вперше за довгий час обстріляли Харків