Окупанти разом із бойовиками Донбасу контролюють декілька кварталів Маріуполя

28 березня 2022 , 18:39
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Джерело:

"Азов"

Російські окупанти контролюють декілька кварталів у Маріуполі. Проти українського полку "Азов" воює регулярна армія Росії та бойовики з Донбасу.

У Маріуполі залучають підрозділ СОБР

Про це розповів начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. Він зазначив, що ворог закріпився у місті й контролює декілька кварталів.

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Росія ввела свої регулярні війська, які взаємодіють з бойовиками з ОРДЛО. Також у Маріуполі залучають підрозділ СОБР, який штурмує будівлі.

На цей момент ворог закріпився у місті. Декілька кварталів перебувають під його контролем. В основному воює регулярна армія РФ у взаємодії з військами сепаратистів так званих "ЛДНР". Також помічений підрозділ СОБР, який задіюють у штурмі будівель,
– розповів капітан Кротевич.

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Автор: Михайло Гема