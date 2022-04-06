Окупанти розглядають голод як свою зброю, – Зеленський про наміри зриву посівної
Росія заблокувала українські порти разом із суднами, які були завантажені аграрною продукцією. Також загарбники мінують поля. Вони роблять це, бо розглядають голод як свою зброю.
Зброя – проти звичайних людей, проти нас, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Ірландії.
До теми Через війну десяткам країн загрожує голод, – Зеленський виступив перед парламентом Ірландії
Зеленський попередив про загрозу голоду
Він нагадав, що Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту буде не просто дефіцит, а загроза голоду для понад десятка країн Африки та Азії.
Очевидно, що фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.
Росія хоче зірвати посівну
В Україні зараз час посівної кампанії.
Зривати нам посівну, знищувати нашу інфраструктуру – це свідомо провокувати продовольчу кризу,
– наголосив президент.
Внаслідок цієї кризи може бути політична турбулентність та спалахи насильства у регіонах, де нестабільність стає вже традиційною, а також – новий масовий потік біженців, які просто шукатимуть, як вижити.
Дивіться виступ Зеленського перед політиками Ірландії: