Окупанти розмістили на Запоріжжі надувні танки, але щось пішло не так: курйозні фото
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує нарощувати свої "потужні надувні" сили на Запорізькому напрямку. Нещодавно стало відомо, що окупанти на позиціях розміщують гумові танки.
Про це свідчать фото, опубліковані Генштабом ЗСУ. На них видно, що російські солдати маскують надувні танки на своїх позиціях.
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Російська армія "здулась"
У той час, коли українські партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на Запорізькому напрямку.
Але, як зазначають у Генштабі, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів. Відтак, вони здуваються, не виконавши своєї основної місії.
Україна отримає західні танки: що відомо
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- Цього ж дня президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams. Окрім заяви про надання нашій державі 31 танку Abrams, Байден також заакцентував на тому, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових.
- Канада відправить в нашу державу дві сотні броньованих автомобілів Senator. За словами експертів, вони суттєво посилять можливості воїнів ЗСУ на полі бою.
- До речі, у матеріалі 24 Каналу можна дізнатись, яку військову допомогу від партнерів Україна отримає згодом.