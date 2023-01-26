Окупанти розмістили на Запоріжжі надувні танки, але щось пішло не так: курйозні фото

Російська армія продовжує нарощувати свої "потужні надувні" сили на Запорізькому напрямку. Нещодавно стало відомо, що окупанти на позиціях розміщують гумові танки.

Про це свідчать фото, опубліковані Генштабом ЗСУ. На них видно, що російські солдати маскують надувні танки на своїх позиціях.

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Російська армія "здулась"

У той час, коли українські партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на Запорізькому напрямку.

Росіяни розміщують надувні танки на позиціях / Фото Генштаб ЗСУ

Але, як зазначають у Генштабі, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів. Відтак, вони здуваються, не виконавши своєї основної місії.

Танки росіян буквально здулись / Фото Генштаб ЗСУ

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