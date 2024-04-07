Окупанти розстріляли беззбройних полонених українських воїнів біля Кринків на Херсонщині

У Херсонській області російські загарбники розстріляли трьох беззбройних військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Відео зі стратою беззбройних українських військових оприлюднили в мережі 7 квітня. На кадрах видно, як окупанти розстріляли трьох полонених.

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Росіяни стратили ще трьох військовополонених

В Офісі генпрокурора повідомили, що 7 квітня 2024 року в одному з телеграм-каналів з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

Окупанти розстріляли трьох військовополонених біля Кринків / Колаж Офісу генпрокурора

На оприлюднених кадрах видно, як представник збройних сил Росії здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата. В описі під відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.

Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Додали, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Бійці Путіна далеко не вперше розстрілюють військовополонених

Зауважимо, моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала, що з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 росіяни стратили щонайменше 32 полонених українських захисників у 12 окремих випадках.

Зазначалося, що це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.

Чи йдеться зараз про зростання випадків російських страт військовополонених, в інтерв'ю "Суспільному" відповів Уповноважений з прав людини.

Дмитро Лубенець зазначив, не скаже, що фіксуються зростання. Водночас наголосив, що, на жаль, російські військові постійно вбивали, катували наших військовополонених. Додав, через те, що це вдалося зафільмувати, нібито йдеться про "кардинальне зростання".

Зазначив, що міжнародні організації нібито "не можуть" отримати доступ, отже, не можуть юридично це зафіксувати.

"Коли ми надаємо пояснення, якісь додаткові свідчення — вони це фіксують. Але це не означає, що цього не було в минулих роках, чи було набагато менше", – підкреслив омбудсман.

Додав, що не може підтвердити кількість через те, що в нас немає відео. Лубінець розповів, що постійно пише міжнародним організаціям, мовляв, є відомості, що росіяни вбивають українських військовополонених, тисніть на Росію, застосовуйте нові санкції. Однак, по цій проблемі в них нічого не міняється.

"За цей період, на жаль, вбили не 32 українських військовополонених, а набагато більше", – підкреслив Лубінець.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять і слава Героям!