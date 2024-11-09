Окупанти розстріляли пораненого українського воїна

Росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна. Відео чергової моторошної "страти", вчиненої окупантами, поширюють ворожі пабліки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та кадри, оприлюднені у мережі.

Дивіться також Ідентифікували шістьох вбитих на Покровському напрямку українських військовополонених

Ворог вбив пораненого українського воїна