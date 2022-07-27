Українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті не встигають засікти їх на радарах

Українська авіація настільки професійно відпрацьовує по позиціях окупантів, що ті не встигають отямитись. Часом наші літаки не можуть навіть "впіймати" на ворожих радарах.

Успіхи української авіації обговорюють загарбники. "Сумними" новинами поділився з родичами у телефонній розмові військовий держави-агресорки, який перебуває на Херсонщині.

Нещодавно "Жест доброї волі": окупанти збили власний бойовий вертоліт на Херсонщині

Вже відпрацювали по нас і полетіли, – скаржаться загарбники

Ми сидимо, слухаємо переговори. І там говорять наші зенітники: готовність номер 1, скоро прилетять, протягом 10 – 15 хвилин два літаки. Наступне послання говорить: вони вже відпрацювали по нас і полетіли. Відбій,

– жаліється росіянин.

У СБУ додають – це свідчить не про проблеми зі зв'язком у російських військових, а у вищий пілотаж українських оборонців.

Вороги не гребують забороненою зброєю

Також відверто окупанти зізнаються у власних злочинах – у тому, що використовують заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси. Мовиться про фосфорні та касетні.

Фосфором їх хр*начимо. Фосфори, касети. Взагалі плювати, там все плавиться. Зате вночі гарно виглядає,

– цинічно каже російський військовий.

Окупанти постійно порушують закони і звичаї війни. За цією статтею СБУ відкрила уже понад 7 тисяч проваджень.

Перехоплена розмова окупанта з родичами / Відео СБУ:

Успіхи українських Повітряних сил ЗСУ: коротко

У Міністерстві оборони сподіваються, що українські пілоти якнайшвидше зможуть опанувати передові західні літаки F-15 та F-16.

Тим часом 24 липня українські військові успішно збили всі три ракети, які ворог запустив по Хмельницькій області.

Наші оборонці також вдало атакують позиції ворога на Херсонщині – знищують десятки ворогів, командно-спостережні пункти та склади боєприпасів.

Варто переглянути – Подоляк про деблокаду української території: