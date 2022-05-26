Окупанти скасували канікули у Маріуполі: будуть деукраїнізовувати дітей

Російська окупаційна влада вирішила скасували канікули в Маріуполь й продовжити навчальний процес. Окупанти хочу перевести українських дітей на російську програму.

Російські окупанти планують відкрити 9 шкіл

Про цинічні плани російських окупантів повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.

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Андрющенко розповів, що основна мета такого кроку від окупантів – підготовка до навчального року за російською програмою.

Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською,

– написав він у соціальних мережах.

Також, за словами радника Вадима Бойченка, російські окупанти планують відкрити 9 шкіл у зруйнованому Маріуполі. Але росіянам не вдається знайти вчителів, які готові вчити дітей.

"Однак на зараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителів. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації", – резюмував Андрющенко.

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