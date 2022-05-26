Окупанти скасували канікули у Маріуполі: будуть деукраїнізовувати дітей
Джерело:Петро Андрющенко
Російська окупаційна влада вирішила скасували канікули в Маріуполь й продовжити навчальний процес. Окупанти хочу перевести українських дітей на російську програму.
Російські окупанти планують відкрити 9 шкіл
Про цинічні плани російських окупантів повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.
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Андрющенко розповів, що основна мета такого кроку від окупантів – підготовка до навчального року за російською програмою.
Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть вбивати в голову російську мову та літературу, історію Росії та математику російською,
– написав він у соціальних мережах.
Також, за словами радника Вадима Бойченка, російські окупанти планують відкрити 9 шкіл у зруйнованому Маріуполі. Але росіянам не вдається знайти вчителів, які готові вчити дітей.
"Однак на зараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителів. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації", – резюмував Андрющенко.
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Яка ситуація у Маріуполі
- Збройні сили Росії майже три місяці знищували Маріуполь, де тепер відсутні базові потреби для існування: вода, газ, світло тощо. Росія створила гуманітарну катастрофу й тепер місто на порозі спалаху інфекційних захворювань.
- Зокрема, у ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.
- За 3 місяці війни російські військові вбили щонайменше 22 тисячі маріупольців. Через загрозу епідеміологічної катастрофи до кінця року в Маріуполі можуть загинути ще 10 тисяч людей.
- Слід зазначити, що точна кількість загиблих у Маріуполі – не відома. У квітні поблизу міста супутник зафіксував три великі місця ймовірного масового поховання.
- На території Маріуполя досі залишається понад 150 – 170 тисяч людей. Росія продовжує здійснювати примусову депортацію українців. Також у планах окупантів, ймовірно, зробити з Маріуполя військову базу.
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