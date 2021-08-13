Окупанти стягнули танки, гаубиці та БМП на Донеччину, – ОБСЄ

Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Донеччині – бойовики стягнули десятки одиниць озброєння та військової техніки.

У звіті від 12 серпня наголошується, що СММ зафіксувала танки, гаубиці та БМП, які були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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Військова техніка бойовиків порушила лінії відведення

ОБСЄ інформує про три гаубиці та 15 танків, розміщених на полігоні біля Новоселівки у Донецькій області.

Йдеться про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1 "Гвоздика" та танки Т-72 (10 одиниць), Т-64 (2 одиниці) і невстановленого типу (3 одиниці).

Окрім цього, спостерігачі помітили БМП, які розмістили окупанти. На тому ж таки полігоні поблищу Новоселівки бачили 7 бойових машин піхоти.

Бойовики затримують та не допускають патрулі до місць, об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Минулої доби, 12 серпня, окупанти 5 разів порушили тишу на Донбасі.

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