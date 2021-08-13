Окупанти стягнули танки, гаубиці та БМП на Донеччину, – ОБСЄ
13 серпня 2021 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:ОБСЄ
Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Донеччині – бойовики стягнули десятки одиниць озброєння та військової техніки.
У звіті від 12 серпня наголошується, що СММ зафіксувала танки, гаубиці та БМП, які були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.
Читайте також На Донбасі помер військовий з Львівщини Олександр Орос
Військова техніка бойовиків порушила лінії відведення
ОБСЄ інформує про три гаубиці та 15 танків, розміщених на полігоні біля Новоселівки у Донецькій області.
- Йдеться про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1 "Гвоздика" та танки Т-72 (10 одиниць), Т-64 (2 одиниці) і невстановленого типу (3 одиниці).
Окрім цього, спостерігачі помітили БМП, які розмістили окупанти. На тому ж таки полігоні поблищу Новоселівки бачили 7 бойових машин піхоти.Зверніть увагу! Російській найманці систематично перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
- Бойовики затримують та не допускають патрулі до місць, об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Минулої доби, 12 серпня, окупанти 5 разів порушили тишу на Донбасі.
- Російські найманці вели обстріл зі заборонених мінометів і гранатометів.
- Біля Новомихайлівки бойовики поранили українського захисника.
Детальніше Окупанти поранили нашого захисника біля Новомихайлівки: в якому він стані