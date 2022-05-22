Окупанти з території Росії знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини: було 6 "прильотів"

22 травня 2022 , 17:42
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Джерело:

фейсбук Оперативного командування "Північ"

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Станом на 16 годину вже зафіксували щонайменше 6 "прильолів" з території Росії.

Українські військові розповіли, що, ймовірно, прикордонні території обстріляли з АГС (гранатомет, дальність яких понад 800 метрів).

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Вналідок обстрілу окупантів постраждав район села Сеньківка у Чернігівській області. Втрат серед особового складу та техніки ЗСУ немає.

 