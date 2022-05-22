Окупанти з території Росії знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини: було 6 "прильотів"
22 травня 2022 , 17:42Читать новость на русском
Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Станом на 16 годину вже зафіксували щонайменше 6 "прильолів" з території Росії.
Українські військові розповіли, що, ймовірно, прикордонні території обстріляли з АГС (гранатомет, дальність яких понад 800 метрів).
До теми Білорусь підігнала російські "Іскандери" ближче до кордону з Україною
Вналідок обстрілу окупантів постраждав район села Сеньківка у Чернігівській області. Втрат серед особового складу та техніки ЗСУ немає.