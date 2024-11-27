Були обшуки і затримання: чому окупанти тиснуть на колишніх силовиків в Криму

Російські військові, що служать в окупованому Криму бідкаються через "нестерпні умови служби" та передають інформацію щодо розташування установок С-400 "Тріумф" неподалік від Євпаторії українським партизанам. Водночас окупанти шукають інформаторів серед жителів півострова.

Правозахисник та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що інформація щодо співпраці російських військових чи тих, хто став зрадником у 2014 році, з українськими спецслужбами чи представниками партизанського руду є прихованою. Проте якщо рух "Атеш" оприлюднив цю інформацію, вона з'явилась не просто так, це певне їх напрацювання. Також правозахисник повідомив про нові факти тиску окупантів.

До теми Визначить хід війни: голова Меджлісу назвав найкращий шлях для звільнення Криму

Інформацію злили самі ж росіяни

Барієв зауважив, що в окупованому Криму панують різні настрої. Зокрема серед зрадників, які активно беруть участь в так званому "СВО". І у лавах 810-ї бригади морської піхоти, яка перебувала на території Курської області, але була майже повністю ліквідована Збройними Силами України. Це зрадники, які колись служили в Військово-морських силах України.

В кожній структурі є різні військовослужбовці. З ними налагоджуються контакти і вони можуть надавати якусь інформацію. Проте масово, за його словами, це не відбувається,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Рух "Атеш" оприлюднив інформацію про те, що у серед окупантів, що служать у росгвардії у Євпаторії, розповсюджуються панічні настрої. Вони очікують на висадку українських ДРГ у цьому районі. Тому окупанти посилюють оборонні споруди по місту та його околицях.

Водночас, за словами правозахисника, з'явилась інша тенденція. Окупанти почали більше переслідувати в Криму тих, хто за часів, коли півострів перебував під контролем України, працювали в силових структурах.

На початку окупації вони не поїхали на материкову Україну, але і не погодились служити в окупаційних силових структурах. Тому росіяни почали шукати серед цієї категорії людей тих, хто може бути інформатором. Адже вони не звичайні громадяни, а розуміються на військовій техніці, воєнних процесах,

– пояснив Ескендер Барієв.

В Криму останнім часом були обшуки і затримання, і вони якраз були пов'язані з цією категорією людей. Тому, як зазначив правозахисник, зараз йдеться про безпеку людей, які б хотіли зайняти нейтральну позицію, жити в своїй оселі і не втручатися в жодні політичні і військові процеси. Проте їх зараз переслідує окупаційна влада.

Зазначимо, що партизанський рух "Атеш" повідомив, що до координатора руху по Криму почали регулярно писати російські військовослужбовці, які служать у підрозділах ППО. Вони жаліються на нестерпні умови служби і висловлюють бажання повернутися в додому – в Росію.

Як зазначають в "Атеші", один за таких військовослужбовців передав важливу інформацію щодо розташування чотирьох установок С-400 "Тріумф" і складів ракет до них у Сакському районі поблизу з Євпаторією.