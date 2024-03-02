3-річний Марк і 4-місячний Тимофій: що відомо про діток, яких вбила Росія в Одесі

Російський дрон вночі проти 2 березня вдарив у житлову дев'ятиповерхівку. Станом на 18 годину 2 березня витягнули з-під завалів тіла двох дітей.

Пошукова операція продовжується. Вранці з-під завалів витягнули 3-річну дитину, ввечері – 3-місячне немовля з мамою. Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів в ефірі телемарафону, що відомо про загиблих дітей, пише 24 Канал.

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Що відомо про загиблих дітей

Олег Кіпер розповів, що рятувальні роботи у 9-поверховому житловому будинку ведуть з ночі 2 березня. Адже приліт по будинку був о 1:20 – 18 квартир наче відрізало ножем.

Посадовець сказав, що станом на 18:19 відомо про 7 загиблих. Він висловив співчуття рідним та близьким людей, чиї життя забрала Росія.

Вже загинуло двоє діток. Це 3-річний Марк та 4-місячний Тимофій,

– розповів Олег Кіпер.

Посадовець додав, що вони спали спокійно на своєму ліжку. Батько 4-місячного Тимофія перебував у сусідній кімнаті та дивом залишився живим.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також розповів про загиблих дітей та висловив співчуття всім рідним та близьким.



В Одесі під завалами знайшли матір та малюка / Фото з телеграм-каналу Кулеби

Ексуповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба показав фото матері малюка, тіла яких знайшли під завалами.

"Його батько з самого ранку сподівався на диво. Але він втратив і дружину, і дитину. У чоловіка залишилася маленька донька", – розповів Кулеба.

Восени 2023 року родина зустрічала маму з Тимофієм з пологового

Серед поранених – трирічна дівчинка

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих.

За даними глави ОВА, ще 8 людей зазнали поранень. Одна жінка – у важкому стані перебуває в лікарні, троє людей – самі звернулись по допомогу. Інші – в середньому ступені важкості перебувають під оглядом лікарів.

Президент розповів, що серед восьми постраждалих є дитина – трирічна дівчинка.

Усім, хто був поранений, надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей. І дуже важливо бути всім разом, допомагати,

– заявив Володимир Зеленський.

Він пояснив, що у таких атаках окупантів немає та не може бути жодного сенсу, адже це терор, мета якого – виключно знищення життів, виключно залякування людей.

Зеленський закликав світ надати нам ППО. Адже затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає.

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