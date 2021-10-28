Окупанти вбили на Донбасі бійця зі Запоріжжя Віктора Рачугіна

Стало відоме ім'я українського військового, який загинув на Донбасі 27 жовтня. Від кулі ворожого снайпера смертельного поранення зазнав Віктор Рачугін.

Воїн проходив службу старшим оператором відділення протитанкового взводу механічного батальйону 17 окремої бригади. Боєць мешкав у Запоріжжі.

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Віктор Рачугін 1985 року народження загинув під час обстрілу в районі населеного пункту Новотошківське Луганської області,

– повідомили у ЗМІ.

У захисника залишився маленький син, якого він сам виховував.

Прощання з героєм відбудеться у суботу, 30 жовтня, на Алеї Захисників у парку Металургів, що в Запоріжжі, о 10:00 ранку.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

На Донбасі загинув Віктор Рачугін / Фото Roman Kotlar