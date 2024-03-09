Вороги вдарили по Дніпропетровщині: загинули та поранились люди

Росія вранці атакувала Нікополь Дніпропетровської області з артилерії. На жаль, є загиблі та поранені.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вранці 9 березня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району.

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Що відомо про трагічну атаку на Дніпропетровщину

Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий",

– заявив посадовець.

За його словами, це наслідки ранкової атаки росіян з артилерії.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації також розповів, що внаслідок атаки росіян пошкоджені:

приватний будинок,

господарська споруда,

лінія електропередач,

газогін.

Орієнтовно о 9:35 9 березня очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про загрозу артобстрілу у Червоногригорівській територіальній громаді.

Окрім того, небезпека також була для міста Марганець та Марганецької територіальної громади, а також Нікополя та Нікопольської територіальної громади.

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