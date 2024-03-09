Вороги вдарили по Дніпропетровщині: загинули та поранились люди

9 березня 2024, 11:31
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Джерело:

Сергій Лисак

Росія вранці атакувала Нікополь Дніпропетровської області з артилерії. На жаль, є загиблі та поранені.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вранці 9 березня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. 

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Що відомо про трагічну атаку на Дніпропетровщину

Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий",
– заявив посадовець.

За його словами, це наслідки ранкової атаки росіян з артилерії.

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації також розповів, що внаслідок атаки росіян пошкоджені:

  • приватний будинок,
  • господарська споруда,
  • лінія електропередач,
  • газогін.

Орієнтовно о 9:35 9 березня очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про загрозу артобстрілу у Червоногригорівській територіальній громаді.

Окрім того, небезпека також була для міста Марганець та Марганецької територіальної громади, а також Нікополя та Нікопольської територіальної громади. 

Росія вночі атакувала Україну "Шахедами"

  • Росія вночі проти 9 березня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" з мису Чауда в Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Вибухи лунали щонайменше у Дніпропетровській та Сумській області. 
  • Вранці Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що наші військові збили 12 з 15 ворожих безпілотників. Дрони збили у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
  • На жаль, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, є влучання по промисловому підприємству. Там була пожежа. 
Автор: Діана Квасневська