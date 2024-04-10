Окупанти вдарили балістикою по транспортних об’єктах на Одещині: загинула 10-річна дівчинка

Російські військові ввечері 10 квітня завдали ракетного удару по Одеській області. Відомо, що внаслідок атаки ворога загинули четверо людей. Зокрема, 10-річна дівчинка.

Детальніше про наслідки моторошного терористичного удару сповістив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Близько 19:30 у своєму телеграмі він написав пост, у якому зазначив, що окупанти били балістикою по транспортних об'єктах області.

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Лікарі борються за життя ще одного чоловіка

Глава ОВА зазначив, що ввечері російські військові завдали удару по Одеському району. Внаслідок цього загинули четверо людей, зокрема 10-річна дівчинка. Відомо, що ще семеро людей зазнали поранень. Один чоловік перебуває у важкому стані, йому ампутували ноги. Лікарі борються за його життя.

Олег Кіпер зазначив, що Одещина вкотре була під ударами російських військових з 18:00 по 18:30. Попередньо, ворог бив балістичними ракетами "Іскандер-М".

За наявною інформацією, в Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, які стояли поруч. На місці виконують свою роботу всі відповідні служби.

Глава ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Долучаються до його слів редакція 24 Каналу.

Також Олег Кіпер звернувся до мешканців регіону. Він закликав їх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Як зазначили у Силах оборони Півдня України, російські військові завдали подвійного удару балістикою по Одеському району. Під атаку потрапила транспортна інфраструктура. Відомо про влучання в АЗС, що підсилює вибухову небезпеку.

Окупанти атакували Одещину вночі та зранку

Олег Кіпер також зауважив, що російські військові атакували Одеську область уночі та на світанку. Били по ній як дронами-камікадзе, так і ракетами.

Він зазначив, що спочатку ворог випустив ударні БпЛА. Під прицілом окупантів знову була енергетична інфраструктура. Нашим силам ППО вдалося знищити два "Шахеди".

А вже близько 05:30 ворог вдарив по Одещині ракетами. Того разу теж використовували балістику.

У день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства,

– зазначив Кіпер.

Він додав, що пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт, приватний будинок і кілька авто. Постраждалих внаслідок атаки не було.