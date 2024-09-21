Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини
21 вересня 2024, 23:48Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОВА
Росіяни атакували "Шахедами" Шосткинську громаду. Стало відомо про наслідки атаки.
Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про перебування безпілотників у небі над Сумщиною. Ворог запустив "Шахеди" з різних напрямків.
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Росія атакувала енергетику Сумщини
Пізніше в ОВА розповіли, що противник завдав авіаційний удар по енергетичних об'єктах Шосткинської громади, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.