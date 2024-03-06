Окупанти вдарили по Харківщині: є жертва, серед постраждалих троє дітей
6 березня 2024, 14:19Читать новость на русском
Джерело:Олег Синєгубов
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом знову опинилася Харківщина.
Вдень 6 березня Росія вдарила по Харківській області. Окупанти атакували Борову Ізюмського району.
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Загинув цивільний
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.
За попередньою інформацією, загинув цивільний 70-річний чоловік. Четверо людей поранено, з них – троє дітей.
З-під завалів врятували жінку. Її відправили до медичного закладу.
Ліквідація наслідків триває,
– мовиться в повідомленні.
Вночі на 6 березня Росія масовано атакувала Україну
- Вночі проти 6 березня 2024 року Росія спрямувала проти України 42 ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Водночас відомо, що 38 з них збили сили протиповітряної оборони. Однак є інформація про падіння уламків ат влучання.
- Зокрема, вибухи ще ввечері 5 березня чули у Одесі. у частині міста зникало світло. Росія запускала дрони у кілька хвиль та вони маневрували між багатоповерхівками, пояснила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
- Крім цього, також було три прильоти у Сумах. Там пошкоджено будинки та інші об'єкти. На Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.