Окупанти вдарили по Купʼянську: є влучання і жертви в центрі міста, під завалами люди
Джерело:Харківська ОВА
Росіяни продовжують бити по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинився Куп'янськ.
Росіяни 28 лютого вдарили авіабомбами по Куп'янську. Відомо, що зафіксовано влучання в центральній частині міста.
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Є загиблі та поранені
Оновлення. Станом на 15:30 відомо про 5 поранених та 2 загиблих.
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Ймовірно, під завалами ще є люди. Росіяни використали для обстрілу Куп'янська ФАБ-500, повідомив попередні дані начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура,
– повідомив голова Харківської ОВА.
На місці працюють оперативні служби. Також зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.
Росіяни зруйнували у Куп’янську будинок на 2 під’їзди
- Росія обстріляла Куп’янськ, що на Харківщині. Окупанти зруйнували житловий будинок та пошкодили інші будівлі. Внаслідок російського обстрілу у Куп’янську зруйнований житловий будинок на 2 під’їзди. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- Станом на 22:00 17 лютого відомо про 5 постраждалих та 1 жертву. Поліція Харківської області повідомила пізно ввечері, що рятувальники дістали з-під завалів будинку труп жінки. Також правоохоронці поділилися кадрами.
- Поліція Харківщини уточнила, що окупанти обстрілювали Куп'янськ з 13:00 до 13:40. Попередньо, росіяни застосували авіаційні бомби типу ФАБ та КАБ-500. Загарбники поцілили по багатоповерхівці, приватним житловим будинкам та підприємству.