Окупанти вдарили по Нікополю: поцілили по адмінбудівлі, 6 будинках, підприємстві

29 жовтня 2023, 08:05
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Російські загарбники атакували Дніпропетровську область з артилерії. Зокрема, окупанти вдарили по Нікополю.

Вороги били по регіону протягом ночі 29 жовтня. Місцева влада повідомила про 4 обстріли за ніч. 

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Які наслідки атаки по Нікополю

Ворог чотири рази атакував Нікопольщину з артилерії. Били по Нікополю та Мирівській громаді. Випустили півтора десятка снарядів,
– розповів глава Дніпропетровської обласної ради.

За даними Миколи Лукашука, ворог пошкодив у місті:

  • державну установу;
  • приватне підприємство;
  • 6 житлових будинків.

Посадовець запевнив, що, на щастя, люди не постраждали. Лукашук уточнив, що в інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак сказав, що снаряди ворогів впали й у Мирівській громаді. Там обстежують територію. На щастя, немає жертв та постраждалих. 

Росія атакувала Нікополь / Фото з телеграм-каналу Миколи Лукашука

Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами: коротко

  • У ніч проти 28 жовтня Росія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Зокрема, вороги випустили чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К". 
  • У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог атакував орієнтовно о 1 годині ночі проти 28 жовтня. Ракети випустили з району Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. 
  • Наші військові розповіли, що зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ збили три ворожі ракети, четверта – також не досягла цілі. 
Автор: Діана Квасневська