Окупанти вдарили по Нікополю: поцілили по адмінбудівлі, 6 будинках, підприємстві

Російські загарбники атакували Дніпропетровську область з артилерії. Зокрема, окупанти вдарили по Нікополю.

Вороги били по регіону протягом ночі 29 жовтня. Місцева влада повідомила про 4 обстріли за ніч.

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Які наслідки атаки по Нікополю

Ворог чотири рази атакував Нікопольщину з артилерії. Били по Нікополю та Мирівській громаді. Випустили півтора десятка снарядів,

– розповів глава Дніпропетровської обласної ради.

За даними Миколи Лукашука, ворог пошкодив у місті:

державну установу;

приватне підприємство;

6 житлових будинків.

Посадовець запевнив, що, на щастя, люди не постраждали. Лукашук уточнив, що в інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак сказав, що снаряди ворогів впали й у Мирівській громаді. Там обстежують територію. На щастя, немає жертв та постраждалих.

Росія атакувала Нікополь / Фото з телеграм-каналу Миколи Лукашука

Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами: коротко