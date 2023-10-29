Окупанти вдарили по Нікополю: поцілили по адмінбудівлі, 6 будинках, підприємстві
Російські загарбники атакували Дніпропетровську область з артилерії. Зокрема, окупанти вдарили по Нікополю.
Вороги били по регіону протягом ночі 29 жовтня. Місцева влада повідомила про 4 обстріли за ніч.
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Які наслідки атаки по Нікополю
Ворог чотири рази атакував Нікопольщину з артилерії. Били по Нікополю та Мирівській громаді. Випустили півтора десятка снарядів,
– розповів глава Дніпропетровської обласної ради.
За даними Миколи Лукашука, ворог пошкодив у місті:
- державну установу;
- приватне підприємство;
- 6 житлових будинків.
Посадовець запевнив, що, на щастя, люди не постраждали. Лукашук уточнив, що в інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак сказав, що снаряди ворогів впали й у Мирівській громаді. Там обстежують територію. На щастя, немає жертв та постраждалих.
Росія атакувала Нікополь / Фото з телеграм-каналу Миколи Лукашука
Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами: коротко
- У ніч проти 28 жовтня Росія атакувала Дніпропетровську область ракетами. Зокрема, вороги випустили чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог атакував орієнтовно о 1 годині ночі проти 28 жовтня. Ракети випустили з району Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму.
- Наші військові розповіли, що зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ збили три ворожі ракети, четверта – також не досягла цілі.