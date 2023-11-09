Окупанти вдарили по Україні Х-59 та Х-31: вночі над Дніпропетровщиною збили ракету

В ніч проти 9 листопада російські окупаційні війська вкотре атакували Україну ракетами. Одну з них захисники збили у небі над Дніпропетровською областю.

У Генштабі ЗСУ станом на ранок повідомили, що вночі ворог запустив по одній керованій ракеті Х-59 та Х-31.

Дивіться також Які втрати України у війні, витратили 96% коштів, виділених США: хронологія 624 дня війни

Сили ППО знищили ракету Х-59

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59,

– ідеться в повідомленні.

До слова, загалом за добу ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Куди цілив ворог

Про те, що ракету збито саме над Дніпропетровщиною повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом", – зазначив він.

Очільник ОВА також додав, що не припиняються обстріли Нікопольщини. За його даними, окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

Коротко про атаку