Окупанти вдарили по Україні у ніч Трійці: скільки ракет і "Шахедів" вдалося збити

У ніч проти 4 червня російські військові завдали чергового ракетного та дронового удару по Україні. Зранку стало відомо, скільки повітряних цілей ворога вдалося збити нашим силам ППО.

За наявною інформацією, на жаль, не всі дрони та ракети вдалося знищити. Кілька з них таки поцілили.

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Скільки ракет і дронів збили

За даними Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити чотири крилаті ракети та три дрони-камікадзе. У пресслужбі підкреслили, що російські загарбники продовжують вночі бити по Україні. Вони атакують військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Відомо, що з 01:00 по 04:00 окупанти атакували нашу державу п'ятьма дронами-камікадзе "Шахід". Їх запустили з Брянської області. Також у цей проміжок часу з району Каспію запустили шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Ними атакували з шістьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.



Сили ППО знищили 4 ракети та 3 дрони / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Частину цілей ворога збили військові з Повітряного командування "Схід". Мовиться про дві крилаті ракети та один "Шахед".

Спікер ОК "Південь" уточнив дані щодо нічної атаки. За його словами, три крилаті ракети типу Х-101/Х-555, випущені ворогом, летіли на Кіровоградщину та Дніпропетровщину.

Зауважимо, що ввечері 3 червня росіяни підступно атакували Дніпро. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, чим вдарили по передмістю.

Чим атакували передмістя Дніпра