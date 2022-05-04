Окупанти вдарили з важкої артилерії по Гуляйполю: одна людина загинула, ще двоє поранених
Джерело:Запорізька ОВА
Армія агресора не припиняє обстрілювати українські міста. Вчора росіяни своїми обстрілами різного типу завдали великої шкоди багатьом областям України. В тому числі й по Гуляйполю, зо на Запоріжжі. Внаслідок збройної атаки пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.
У телеграм каналі Запорізької ОВА речник полковник Іван Арєф'єв розповів, що вчора, 3 травня, близько 17:00 окупанти завдали черговий удар по житлових будинках міста Гуляйполе. Внаслідок чого дві людини травмовано та одна загинула.
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За словами речника Запорізької ОВА, ворожий обстріл вівся з важкої артилерії. Війська Путіна обстрілювали помешкання цивільного населення. Російські снаряди влучили у два приватні будинки. Внаслідок чого зруйновані дахи будівель, пошкоджені двері, вікна та територія домоволодіння мирного населення.
За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни",
– зазначив Іван Арєф'єв.
Снаряди влучили в жилий сектор міста / фото Запорізької ОВА
Зруйнований дах помешкання в Гуляйполі / фото Запорізької ОВА
Наслідки попадання снаряду в подвір'я цивільних/ фото Запорізької ОВА
Нагадаємо, що вчора ввечері вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині. Зазначається, що вперше за час повномасштабної війни російські загарбники вгатили по Закарпатті.
Ситуація на Запоріжжі: коротко
- Пізно ввечері 3 травня у Запорізькій області пролунали вибухи. Їх почули жителі регіону незадовго до опівночі. Згодом повідомили, що це спрацювала українська ППО.
- 3 травня окупанти з артилерії обстріляли селище Залізничне. Через ворожу атаку пошкоджено будівлю школи та 12 будинків мирних жителів. Зокрема, загинуло 2 цивільних людей. Прокуратура вже розпочала слідство.
- Також 3 травня, близько 08:00 ранку у Мелітополі прогримів вибух. За даними очевидців, вибухнув замінований скутер. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
- Ворог обстріляв позиції українських захисників у Запорізькій області, у районі населеного пункту Оріхів.
- У Запорізькій області невідомі люди намагалися потрапити до квартир місцевих жителів для "перепису населення". Влада просить людей бути обачними та не вірити у провокації ворога.
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