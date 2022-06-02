Окупанти вгатили по Дніпропетровщині касетними боєприпасами: яка ситуація в області

Ворог використовує проти цивільного населення заборонене озброєння. Деякі райони Дніпропетровської області ворог обстріляв касетними боєприпасами. Тепер піротехніки мають їх знищити.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він зазначив, що постраждала територія Покровської громади в Синельниківському районі.

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Знайшли близько 40 касетних бойових елементів

На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряда РСЗВ. Жертв, руйнувань немає,

– розповів Лукашук.

Також вдень під ворожий вогонь потрапила і Зеленодільська громада на Криворіжжі. Поблизу одного з сіл виявили артилерійський снаряд та снаряд від "Урагану".

У Зеленодільській громаді пошкоджено газопровід

Не заспокоїлись ворожі війська і надвечір. Вони знову поцілили по Зеленодільській громаді. Цього разу обстріл пошкодив газопровід та будинки місцевих жителів. За словами голови обласної ради, нараз інформації про постраждалих немає.

Область продовжують обстрілювати з мінометів, "Градів" та ракетами

Лукашук наголосив: область продовжують обстрілювати ракетами, з мінометів, а також "Градів". Попри це, на Дніпропетровщині відкрили рух новою ділянкою дороги до столиці.

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Зазначимо, що раніше про ситуацію на Криворізькому напрямку відзвітували у Генштабі ЗСУ. Українські військові розповіли, що вороги були змушені відійти на ще не облаштовані захисні позиції. При цьому окупанти продовжують посилено гатити по цивільній інфраструктурі.

Вороги обстрілюють Дніпропетровщину: останні новини

Напередодні російські війська здійснили ракетний обстріл Дніпропетровської області. Трьома ракетами з РСЗВ "Торнадо" вдарили по Синельниківському району. Роботу рятувальникам ускладнила сильна гроза.

Також окупанти обстріляли південь області з артилерії. Мовиться про Зеленодільську громаду. На щастя, минулось без жертв та постраждалих.

31 травня росіяни гатили по Криворізькому району з мінометів. Через обстріл перебило високовольтну лінію, відтак один з населених пунктів залишився без світла.

28 травня російські загарбники "денацифікували" у Дніпропетровській області церкву. Від снарядів постраждали вікна у храмі, огорожа та сама територія.

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