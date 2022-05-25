Окупанти вгатили по Миколаєву з "Торнадо": Сєнкевич показав фото жахливих руйнувань

Російські військові ввечері 24 травня завдали артилерійського удару по Миколаєву. Окупанти використали ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С".

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

До теми За минулу добу на Миколаївщині поранень через обстріли зазнали 4 особи

Також через цинічні дії російських загарбників одна людина отримала поранення.

По Миколаєву було завдано артилерійського удару. За інформацією Військової комендатури оборони міста, це була ракетна система залпового вогню "Торнадо-С",

– розповів міський голова.

Сєнкевич також оприлюднив фото жахливих руйнувань, які сталися внаслідок обстрілу окупантів.

Росіяни завдали артилерійського удару по Миколаєву / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

Що відомо про обстріли на Миколаївщині

Голова Миколаївської обласної ради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва повідомила, що у регіоні не минає жодного дня без обстрілів окупантів. Впродовж доби 24 травня внаслідок цього четверо мирних мешканців отримали поранення.

Усіх постраждалих доставили у медичні заклади, де їм надають необхідну допомогу.

Ситуація у Миколаївській області: важливі новини

За даними Оперативного командування "Південь", на Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись з окупантами які вирядились у форму українських бійців. Однак ворогу це не допомогло, адже ЗСУ відбили атаку.

Снаряди російських військових розтрощили на Миколаївщині школу-інтернат. Внаслідок обстрілу там повибивало всі вікна. Окрім цього, вибухова хвиля розкидала меблі та інші речі всередині приміщень.

Російські окупанти вночі 22 травня вкотре атакували Миколаївщину. Тоді через обстріли постраждали щонайменше 5 людей.

Росіяни на Миколаївщині вдруге вдарили по базі будівельної компанії. Внаслідок атаки загорілася невелика заправна станція. Звідти йшов густий чорний дим. Крім того, знищено багато будівельних матеріалів, а також пошкоджено авто.

У Миколаєві затримали чотирьох осіб, які працювали на Росію. Ініціатором створення колаборативного угруповання став житель Херсона. Агентурна мережа шкодила суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

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Станом на ранок 25 травня, у лікарнях на Миколаївщині перебувають 138 громадян, які постраждали від атак окупантів.