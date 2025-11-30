Укр Рус
Окупанти вгатили по Вишгороду на Київщині: є пожежа в багатоповерхівці, ще зруйновано будинок
30 листопада, 00:09
2

Окупанти вгатили по Вишгороду на Київщині: є пожежа в багатоповерхівці, ще зруйновано будинок

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 29 листопада російська армія атакувала Вишгород дронами, що призвело до пожежі в багатоповерхівці та зруйнування приватного будинку.
  • На місці події працюють рятувальники, а повітряна тривога продовжується, закликаючи мешканців перебувати в безпечних місцях.

Російська армія пізно ввечері 29 листопада атакувала "Шахедами" Вишгород у Київській області. Внаслідок цього у місті є влучання та пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Які наслідки ворожої атаки по Вишгороду?

Микола Калашник розповів, що Київська область переживає чергову ворожу атаку дронами. Під ударом опинилися оселі людей. 

На жаль, у Вишгороді внаслідок атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики, 
– зазначив начальник Київської ОВА.

Посадовець також наголосив, що у місті зруйновано приватний будинок, а також виникла пожежа на території підприємства. Більш детальну інформацію Калашник пообіцяв надати згодом.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях", – резюмував очільник ОВА.

Варто зазначити, що місцеві пабліки писали, що під ворожою атакою також нібито опинився і ринок у Вишгороді.

Окупанти вже другий день обстрілюють Київську область

  • Російська армія вночі 29 листопада масовано атакувала Київську область. Через ворожий обстріл знеструмлювалося місто Фастів.

  • Загалом унаслідок обстрілу Київщини того дня постраждали 14 осіб. Ще одна жінка загинула у Фастівському районі.

  • Найбільше тієї ночі постраждало місто Бровари. Там було пошкоджено приватні будинки, автівки та багатоквартирну забудову, а також виникали пожежі. 