Окупанти відмовляються йти у наступ: які докази знаходять ЗСУ на звільнених територіях

"Другій армії світу" знадобилося менш як рік, щоб від бажання у парадній формі зайти у Київ за "2–3 дні" перейти до написання відмов виконувати накази командирів. Відповідні заяви виявили оборонці України на деокупованих територіях на Запорізькому напрямку.

Виявили ці заяви лише нещодавно, у рамках нинішнього наступу українських військ. Самі ж пояснення окупантів датовані 18 січня 2023 року, за трохи більш ніж місяць до роковин повномасштабного вторгнення.

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Квиток в один кінець

У цих заявах солдати пояснювали свою відмову виконувати наказ про наступ. Його дав командир роти відповідно до розпорядження командування 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу країни-окупантки.

Як видно з заяв загарбників, йти у наступ вони відмовлялися з декількох причин. Зокрема, вони називали відсутність бойового досвіду, поганий стан здоров'я, а також моральну і психічну нестійкість. Однак передусім сам наступ вони вважали "дорогою в останню путь".

Також в одній із заяв мобілізований окупант підкреслив, що виконувати такі накази повинні не мобілізовані росіяни, а професіонали.

Заяви російських загарбників / Радіо Свобода

Цікаво, що 58-а російська армія раніше вважалася елітною, самі окупанти її називали однією з передових в Росії. Однак ще у травні 2022 року Служба безпеки України опублікувала перехоплення загарбників, з якого стало відомо – ця армія "вщент розбита" на півдні України.

У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу РФ,

– зазначили тоді в СБУ.

Окупанти зазнають шалених втрат

Варто зазначити, що завдяки неймовірній роботі оборонців України загарбницька армія зазнає шалених втрат. Це зауважила, зокрема, й британська розвідка.

Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні,

– мовилося у повідомленні розвідки Великої Британії.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на той світ уже відправилися 222 650 окупантів, при чому лише за попередню добу до загальної кількості ліквідованих додалося 650 загарбників. Зазнає постійно втрат Росія і у техніці.

Так, за останню добу, станом на ранок 22 червня, країна-терористка втратила:

7 танків (загальна кількість – 4013 одниць),

12 бойових броньованих машин (7783),

21 артилерійську систему (3941),

2 РСЗВ (617),

1 засіб ППО (376),

1 гелікоптер (307),

10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3438),

11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6678).



Втрати ворога станом на 22 червня 2023 / Фото Генштаб ЗСУ